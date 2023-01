Trwa zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego . Wszystko zaczęło się jeszcze w listopadzie, w ostatnim meczu przed mistrzostwami świata w Katarze. FC Barcelona mierzyła się z Osasuną , a Polak obejrzał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Gdy schodził z murawy, wykonał dyskusyjne gesty, za co słono zapłacił. Orzeczono o zawieszeniu go na trzy spotkania .

Dość niespodziewanie kara została wstrzymana i skierowana do ponownego rozpatrzenia przez Trybunał Administracyjny do spraw Sportu, przez co napastnik mógł wystąpić w derbowym pojedynku przeciwko Espanyolowi. Niedługo później doszło do następnego zwrotu akcji. Do stolicy Katalonii dotarła wieść o podtrzymaniu zawieszenia , co oznacza, że "Lewy" w styczniu już nie zagra.