To jego "znokautował" Mbappe przed meczem. Pokazano, co stało się później

Zanim rozbrzmiał pierwszy gwizdek sędziego w półfinałowym starciu MŚ pomiędzy Francją a Marokiem , głośno było o pewnym incydencie z Kylianem Mbappe w roli głównej. W trakcie przedmeczowej rozgrzewki Francuz kopnął piłkę tak niefortunnie, że... "znokautował" jednego z fanów swojej ekipy . Futbolówka uderzyła go na tyle celnie i mocno, że mężczyzna zniósł to wyraźnie kiepsko i potrzebował pomocy. Kiedy piłkarz zorientował się w sytuacji, natychmiast podbiegł pod trybunę i osobiście przeprosił mężczyznę .

To, co działo się później, wynagrodziło kibicowi "krzywdę". "Trójkolorowi" pewnie pokonali rywali 2:0, a do siatki trafiali Theo Hernandez (5 minuta) oraz Randal Kolo Muani (79 minuta gry). A to wszystko przy żywiołowych okrzykach z sektorów zajmowanych przez Francuzów. Co ciekawe, jednym z prowadzących doping był nie kto inny jak fan trafiony piłką przez Mbappe. Wszystko pokazały telewizyjne kamery.