West Ham United zaoferował nagrodę w wysokości 25 000 funtów za informacje prowadzące do aresztowania i skutecznego postawienia przed sądem włamywaczy, którzy włamali się do domu obrońcy Kurta Zoumy w przededniu weekendowego spotkania klubu z Crystal Palace w Premier League. W sobotę włamano się do domu Kurta, kiedy cała jego rodzina była na miejscu, co spowodowało, że wszyscy obecni byli bardzo zaniepokojeni. Choć na szczęście nikomu nic się nie stało, było to traumatyczne przeżycie dla obrońcy West Ham United, jego żony i ich młodej rodziny. Włamywacze zabrali przedmioty o znacznej wartości oraz o ogromnym znaczeniu osobistym i sentymentalnym dla rodziny. Rodzina West Ham United w dalszym ciągu zapewnia rodzinie Kurta pełne wsparcie

~ przekazano w oświadczeniu klubu.