Zdrowe donuty od Anny Lewandowskiej

W 2020 roku na blogu Lewandowskiej pojawił się przepis na słynne "Donuts by Ann" . Jest to idealne rozwiązanie dla osób uwielbiających słodycze, którzy nie chcą przesadzić z kaloriami w tłusty czwartek. Od tamtej pory przepis trenerki fitness cieszy się ogromną popularnością.

Przepis Anny jest prosty i nie wymaga większych umiejętności kulinarnych. Na blogu 34-latka wytłumaczyła krok po kroku, jak przygotować zdrowe pączki: "Rozgrzałam piekarnik do 180 st. C z funkcją pieczenia góra-dół. W misce wymieszałam dokładnie mąkę kokosową z sodą oczyszczoną. Olej kokosowy rozpuściłam w kąpieli wodnej. Po ostudzeniu umieściłam go razem z miodem w malakserze i blendowałam do uzyskania jasnej i puszystej masy. Nie przerywając miksowania, dodałam po jednym jajku. Na koniec wsypałam zawartość miski z suchymi składnikami. Uzyskaną masę przełożyłam do foremek na ok. 1/2 wysokości. Piekłam 12-15 min. Po upieczeniu pączki wystudziłam na kratce i udekorowałam".