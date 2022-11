"Teraz już nasz na 200%". Tak Matty Cash śpiewa hymn Polski [WIDEO]

Podopieczni Czesława Michniewicza przed wylotem do Kataru rozegrali w Warszawie mecz z Chile . Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył w drugiej połowie Krzysztof Piątek. Mimo zwycięstwa nie brakowało głosów krytyki wobec postawy niektórych zawodników. Negatywna ocena ominęła za to Matty'ego Casha, który wprawdzie nie brał udziału w meczu, ale na pewno przez swoją postawę zostanie zapamiętany na długo. W sieci pojawił się filmik, na którym mężczyzna śpiewa hymn Polski i jak widać, robi to w naprawdę znakomity sposób.

Gol! Krzysztof Piątek strzela na 1:0 w meczu Polska - Chile. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Polska wygrała z Chile, ale to Matty Cash skradł show. Jego śpiewem zachwyca się każdy

Nie ulega wątpliwości, że piłkarz urodzony w Anglii coraz śmielej mówi po polsku. Zawodnik zadebiutował w narodowych barwach dokładnie rok temu podczas meczu z Węgrami. Wtedy też otwarcie mówił, że jego wielkie marzenie zostało spełnione. Od tamtego czasu sporo się jednak zmieniło. Cash mocno przyłożył się do nauki ojczystego języka. Trzeba przyznać, że idzie mu w tym coraz lepiej. Co prawda nie udziela on jeszcze wywiadów po Polsku, ale hymn państwowy już zna. ''TVP Sport'' na Twitterze opublikował nagranie z wczorajszego meczu, na którym piłkarz wraz z innymi śpiewa Mazurek Dąbrowskiego.

"Teraz już nasz na 200%" ~ czytamy we wpisie ''TVP Sport''.

Zawodnik Aston Villa od momentu pojawienia się w polskiej kadrze jest przez kolegów i trenerów chwalony za swoje pozytywne podejście do życia. Szybko zdobył sympatię również wśród kibiców, którzy zachwycili się otwartością wobec polskiej kultury. Cash często podkreśla w wywiadach, jak ważna jest dla niego gra w reprezentacji. Mężczyzna znalazł się w liście powołanych na zbliżające się mistrzostwa świata. Będzie to dla niego kolejna okazja do zaśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

Matty Cash / Piotr Kucza / Newspix

Matty Cash niestety nie będzie do dyspozycji Czesława Michniewicza podczas wrześniowych spotkań w Lidze Narodów / Andy Buchanan / AFP / AFP