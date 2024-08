Anna Lewandowska od wielu już lat zaliczana jest do grona najpopularniejszych promotorek zdrowego stylu życia. Z początku była karateczka zajmowała się jedynie układaniem planów żywieniowych i treningowych dla swoich klientów. Z czasem jednak przestała się ograniczać i postanowiła zbudować potężne imperium biznesowe. Obecnie 35-latka jest właścicielką kilku dobrze prosperujących firm i marek , które łączy jeden wspólny cel - promocja tak zwanego "healthy lifestyle".

Żona kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski do promocji swoich biznesów używa głównie mediów społecznościowych. Była sportsmenka nie ogranicza się jednak jedynie do publikowania wpisów związanych z życiem zawodowym. Chętnie dzieli się także bowiem nowinkami z życia prywatnego.

Anna Lewandowska otwarcie mówi o swoim problemie

Teraz WAG hiszpańskiego klubu FC Barcelona postanowiła zorganizować na Insta Stories sesję Q&A i odpowiedzieć na pytania podesłane przez internautów. Jeden z nich chciał się dowiedzieć, czy Lewandowska zna jakieś sposoby na pozbycie się nadmiaru wody z organizmu . Na odpowiedź nie musiał długo czekać. Jak się okazało, jest to problem, który przez długi czas spędzał sen z powiek 35-latce.

"Oj to problem, z którym się borykałam przez lata! Przede wszystkim należy skontrolować gospodarkę hormonalną. U mnie sprawdziły się zimne kąpiele, nawadnianie (dużo wody, elektrolity, pokrzywa, masaże limfatyczne - rękawy do nóg do drenażu limfatycznego) sen!" - przekazała.