Takim autem Marcin Bułka przyjechał na zgrupowanie. Cena może zaskoczyć

Samochód Marcina Bułki robi wrażenie. Taki sam model ma w swoim garażu Robert Lewandowski

Nasi reprezentanci już 21 marca zmierzą się z Estończykami, a jeśli wygrają to spotkanie, czeka ich finał baraży z reprezentacją Walii lub Finlandii. W poniedziałek Robert Lewandowski i pozostałych 26 piłkarzy przyjechało do Warszawy na zgrupowanie przed barażami. Wielu z nich do stolicy dotarło własnymi samochodami. Największe wrażenie z pewnością zrobiło na fotoreporterach luksusowe auto, którym pod hotel Double Tree by Hilton podjechał Marcin Bułka.