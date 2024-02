W styczniu ubiegłego roku Dani Alves trafił do aresztu po tym, jak młoda kobieta oskarżyła go o napaść na tle seksualnym . Do zdarzenia miało dojść w grudniu 2022 roku w jednym z klubów w centrum Barcelony. Piłkarz złapał tam bliski kontakt z 23-latką i ostatecznie doszło między nimi do zbliżenia w klubowej toalecie, na które ofiara miała nie wyrazić zgody.