Tuż po tym, jak reprezentacja Polski uległa Francji 1:3 w 1/8 finału mistrzostw świata, czym pożegnała się z tegorocznym mundialem, Robert Lewandowski wraz z rodziną wybrał się na długo oczekiwane wakacje . "Nasza mundialowa przygoda się skończyła, ale ostatnie dni zostaną na długo w naszej pamięci. Dziękujemy za wiele emocji, historyczny awans i wsparcie wspaniałych polskich kibiców, którzy podążają za reprezentacją po całym świecie. Teraz nadszedł czas na zasłużony odpoczynek. Będziemy dalej śledzić kolejne mecze aż do finału, ale najważniejsze, że spędzimy najbliższe dni razem, w rodzinnym gronie. Długo na to czekaliśmy" - oświadczyła żona piłkarza polskiej kadry i Barcelony we wpisie w mediach społecznościowych.

Teraz czas na powrót do codziennych obowiązków. A tych oboje małżonkowie mają sporo. Oprócz spraw osobistych mają też do ogarnięcia kilka biznesów, które angażują sporo ich energii. Robert ma na głowie nie tylko treningi i grę w klubie, ale również m.in. swoją firmę RL9. Z kolei Anna prowadzi kilka interesów, a poza tym mocno angażuje się w promowanie zdrowego stylu życia i zachęca internautów do regularnych treningów.

Wydawać by się mogło, że harmonogram "Lewej" jest tak napięty, że trudno wcisnąć do niego jakąkolwiek następną aktywność. Tym bardziej niespodziewanie brzmią najnowsze wieści o nowej współpracy żony Lewandowskiego.

Tim Cahill o pożegnaniu Lewandowskiego z mundialem. / Michał Białoński / INTERIA.TV

Anna Lewandowska rozpoczyna przygodę z telewizją. Wiadomo, w jakim programie wystąpi

Jak przekazał portal "Wirtualne Media", Anna Lewandowska zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z programem śniadaniowym "Dzień dobry TVN". A to wszystko w ramach nowej edycji noworocznego wyzwania "Healthy&Active". Po raz pierwszy na antenie żona piłkarza pojawi się 3 stycznia. Poprowadzi trening na żywo, a później przez miesiąc regularnie będzie pojawiała się w telewizyjnym studiu.



Stworzyłam noworoczne wyzwanie pod wpływem obserwacji i rozmów z osobami, które trenowały ze mną lub przyjeżdżały do mnie na obozy. W Nowy Rok często wchodzimy z głową pełną postanowień - zaczniemy się ruszać, będziemy zdrowiej jeść i więcej spać. Styczeń zaczyna mijać, a nasz zapał gaśnie. Lista wymówek jest długa - praca, dzieci, inne obowiązki, zbyt krótki dzień lub brak wsparcia i zrozumienia ze strony bliskich ~ - wyjaśniła Lewandowska cytowana przez "Wirtualne Media".

Później zabrała głos na profilu w sieci i oficjalnie potwierdziła swoją nową inicjatywę. "Bardzo się cieszę, bo nadchodzące noworoczne wyzwanie 'Healthy & Active' będziemy robić wspólnie z Dzień dobry TVN. Dlaczego połączyliśmy siły? Bo zależy nam na Waszym zdrowiu! Aktywność fizyczna to inwestycja, która zawsze się opłaci" - tłumaczy we wpisie.

Z tej okazji zorganizowała też spotkanie "live" na Instagramie, w którym mówiła, że w wyzwaniu będzie mógł wziąć udział każdy, bez względu na stopień treningowego zaawansowania. Zapowiedziała również, że będzie zaglądała na profile uczestników i obserwowała ich postępy. "Do dzieła! Dziewczyny, proszę was, żebyście udostępniały mój post o wyzwaniu i od jutra wspierały mnie i odliczały do wyzwania" - zaapelowała na koniec.

Anna Lewandowska / Artur Zawadzki / East News