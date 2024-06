Tak wyglądały początki związku Lewandowskich. Robert postawił Annie ultimatum

Anna i Robert Lewandowscy są dziś uważani za jedną z najgorętszych par ze świata show biznesu. Do ich pierwszego spotkania doszło latem 2007 roku podczas obozu integracyjnego studentów na Mazurach . Nie była to - warto podkreślić - miłość od pierwszego wejrzenia. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, który wówczas występował jeszcze w barwach Znicza Pruszków , przedstawił się bowiem Annie... fałszywym imieniem. Para jednak szybko odnalazła wspólny język i postanowiła dać sobie szansę.

Anna Lewandowska przed ślubem przeszła metamorfozę. Do zmian w wyglądzie przekonał ją... Robert

"Kiedy syn przedstawił nam Anię, zdziwiłam się, że to jednak blondynka. Ale Robert zapewnił nas, że zrobi wszystko, żeby była brunetką, jak ja " - ujawniła matka kapitana reprezentacji Polski w wywiadzie dla "Rewii".

Robertowi Lewandowskiemu jeszcze przed ślubem udało się namówić ukochaną do zmiany koloru włosów. Trzeba przyznać - jego prośby musiały być naprawdę przekonujące. Od tamtej pory bowiem Anna Lewandowska jeszcze ani razu nie wróciła do swojego naturalnego koloru włosów. W ostatnim czasie co prawda nieco bardziej eksperymentowała ona z fryzurą, dodając jaśniejsze pasemka włosów, jednak wciąż pozostaje przy "ciemniejszej bazie".