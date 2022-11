Sławomira Peszko bez wątpienia zaliczyć można do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich piłkarzy. 37-latek swoją popularność zawdzięcza nie tylko czysto sportowym osiągnięciom, ale także dzięki dość specyficznemu podejściu do życia. Przez wiele lat uchodził za "atmosfericia" reprezentacji Polski, był idolem kibiców Lecha Poznań i 1. FC Köln, do teraz łączą go silne przyjaźnie m.in. z Robertem Lewandowskim i Lukasem Podolskim.