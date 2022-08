Tak partnerka Arka Milika uczciła transfer do Juventusu. Osobiste wyznanie

To już oficjalne! Transfer Arkadiusza Milika do Juventusu Turyn został sfinalizowany. Polak trafił do Włoch na zasadzie wypożyczenia z Olympique Marsylia. Taki obrót spraw najwyraźniej ucieszył jego partnerkę. Agata Sieramska opublikowała zdjęcie wykonane na boisku piłkarskim i pogratulowała ukochanemu. "Jestem z ciebie taka dumna" - napisała.

Zdjęcie Partnerka Arkadiusza Milika dumna z przenosin ukochanego do Juventusu / https://www.instagram.com/agatycze/ / East News