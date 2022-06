Tak Lewandowski właśnie potwierdza transfer? Kibice: "Witamy w Barcelonie"

Po zakończonym zgrupowaniu reprezentacji Polski Robert Lewandowski dołączył do żony i córek przebywających w rodzinnej willi na Majorce. W nowym wpisie na Instagramie Anna zdradziła, że ona i mąż stawiają na relaks i zwiedzanie hiszpańskiej wyspy. Świeże zdjęcie pojawiło się również na profilu piłkarza. Komentarz do fotografii internauci odczytują jednoznacznie. Jako zapowiedź transferu do Barcelony.

