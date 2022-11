11 listopada 1918 roku to data, którą powinien pamiętać każdy obywatel Polski. Wtedy to, po 123 latach zaborów, nasz kraj odzyskał niepodległość. Dzień ten jest wyjątkowy nie tylko w świecie polityki, ale także kultury i sportu. Pamiętają o nim aktorzy, muzycy i sportowcy, którzy na co dzień reprezentują biało-czerwone barwy podczas światowych eventów. W tym roku, podobnie jak w latach poprzednich, Dzień Niepodległości uczcił także kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, Robert Lewandowski.