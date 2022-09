Tak Lewandowska czuje się w gronie WAGs Barcelony. Zdjęcia mówią wszystko

Amanda Gawron Po gwizdku

Podczas gdy piłkarze FC Barcelony polecieli do Niemiec, by zmierzyć się we wtorkowym meczu z Bayernem Monachium, ich ukochane wykorzystały ten czas, by zawęzić więzi z Anną Lewandowską. W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, które ujawniły, jak naprawdę żona "Lewego" odnajduje się w gronie WAGs "Blaugrany".

Zdjęcie Anna Lewandowska szybko odnalazła się w gronie WAGs Barcelony / Instagram / East News