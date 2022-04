Tak karierę zaczynała żona Artura Boruca. Mało kto pamięta, jest zdjęcie

Odnalazłam kilka zdjęć zrobionych aparatem z kliszą. Dzisiaj cieszę się, że miałam taki przy sobie, a w zasadzie był to aparat mojego Piotrka. Nie było wtedy Instagrama, nie było telefonów, które wszystko rejestrują w super jakości i dobrze! Była za to między nami uczestnikami, dobra energia, pasja, przyjaźń i radość że tu jesteśmy. Mam wspaniale wspomnienia! Wtedy, wyjazd do Warszawy na casting do 2. edycji Idola, okazał się ważnym życiowym wyborem. (...) Wszystko co wydarzyło się przez kolejne lata... Sama czasem nie mogę w to uwierzyć

- podpisała zdjęcia.