Tajemniczy wpis Shakiry. To zaszyfrowana wiadomość do Pique?

Nowy post Shakiry na Instagramie zdezorientował fanów. Chodzi o Pique?

Kolumbijska artystka udostępniła niedawno na swoim koncie na Instagramie filmik z tekstem "No fue culpa Tuya...", co po polsku oznacza "To nie była twoja wina". Tajemniczemu wpisowi towarzyszą dodatkowo dźwięki maszyny do pisania. I chociaż spekuluje się, że post może być odniesieniem do nowej muzyki artystki, wciąż krążą plotki o tajnym przesłaniu do byłego partnera gwiazdy.