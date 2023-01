Szymon Marciniak przeszedł do historii jako pierwszy polski arbiter, który poprowadził finał mistrzostw świata w piłce nożnej. Nie było to, jak się okazuje, jedyne wyróżnienie, które 42-latek otrzymał w ostatnim czasie. Kolejne doszły bowiem na Gali Mistrzów Sportu, podczas której mężczyzna otrzymał statuetkę w kategorii Superosiągnięcie Roku oraz na gali “Piłki Nożnej”, kiedy to w ręce Marciniaka powędrowała nagroda w kategorii Osobowość Roku. Uwagę fotoreporterów po raz kolejny przyciągnęła jednak towarzysząca mu na evencie w Warszawie ukochana.