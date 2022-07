Szwed z debiutem w polskim klubie? Na trybunach zasiądzie jego ukochana

Pontus Almqvist do niedawna był zawodnikiem rosyjskiego klubu FK Rostów. Po ataku wojsk Putina na Ukrainę szwedzki piłkarz skorzystał z regulacji wprowadzonych przez FIFA i 17 marca podpisał kontrakt z FC Utrecht w Holandii. 5 lipca 22-latek oficjalnie został piłkarzem Pogoni Szczecin. Na wypożyczeniu w Polsce będzie przebywał do końca sezonu 2022/23.

Reklama

7 lipca Almqvist stanie przed szansą debiutu w barwach polskiego klubu. "Portowcy" w 1. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy zagrają z KR Reykjavik. Tego spotkania z pewnością nie ominie partnerka Szweda, Klara Maria Malmqvist.

Gwiazdor zostaje na dłużej w Ekstraklasie. Taka wiadomość tuż przed meczem pucharowym!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Studio Ekstraklasa. Pogoń ma nowego trenera. „Szwedzi potrzebują czasu". WIDEO INTERIA.TV

Ukochana szwedzkiego piłkarza zachwyca urodą

Klara Maria Malmqvist i Pontus Almqvist zaczęli spotykać się ponad rok temu. To, co połączyło tę dwójkę, to m.in. miłość do zdrowego trybu życia. Na kontach społecznościowych Szwedki często pojawiają się zdjęcia związane ze sportem. Malmqvist, podobnie jak jej chłopak była kiedyś piłkarką. W wolnych chwilach ukochana zawodnika Pogoni Szczecin jeździ konno.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Malmqvist bez wątpienia może się pochwalić znajomością najnowszych trendów modowych. Ukochana Almqvista jest ambasadorką jednej z popularnych firm odzieżowych. Sama zdecydowała się też na otwarcie małego biznesu. Jej marka "Fallen Angel" produkuje biżuterię.

Instagram Post

Instagram Post

W mediach społecznościowych Klarę Marię Malmqvist obserwuje ponad 6,6 tys. użytkowników. Na Instagramie Szwedka dzieli się głównie fotkami z życia prywatnego, w tym zdjęciami z ukochanym. Para ma za sobą podróże m.in. do Dubaju, Wiednia i Paryża, którymi oboje chętnie pochwalili się w sieci.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Bardzo możliwe, że Malmqvist pojawi się na trybunach stadionu Floriana Krygiera, by dopingować ukochanego. 22-latek ma bowiem szansę zaliczyć debiut w Pogoni Szczecin w meczu z drużyną z Islandii. Początek spotkania o 18.00, relację na żywo będzie można śledzić na sport.interia.pl .

Paweł Wszołek wrócił do Legii Warszawa

Instagram Post