Szokujący gol z połowy boiska. Co za kuriozum! Wielka wpadka bramkarza

VfL Bochum - Borussia Dortmund. Emre Can strzelił gola z połowy boiska

Nie było to najpiękniejsze uderzenie w jego karierze - piłka bowiem leciała płasko i pod koniec swojego lotu już niemal toczyła się po murawie, ale co najważniejsze - zmierzała wprost do bramki. Manuel Riemann robił, co mógł, by ratować sytuację. Biegł co sił w stronę linii bramkowej, by spróbować wybić piłkę, lecz na ostatecznie zatrzepotała w siatce. Emre Can nie krył wielkiej radości i natychmiast utonął w objęciach kolegów, którzy popędzili w jego stronę.