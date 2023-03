Szokujące słowa fotoreportera. Pique chciał go przejechać i groził śmiercią

Sytuacja z nową dziewczyną Pique negatywnie wpłynęła na psychikę Kolumbijki. Kobieta stwierdziła, że najlepszym lekarstwem na złamane serce będzie nowa piosenka. Połączyła siły ze znanymi celebrytami i wydała dwa utwory, których treść nie pozostawia złudzeń. Teksty piosenek wprost nawiązują do byłego piłkarza FC Barcelona . 36-latek musiał zmierzyć się krytyką fanów.

Gerardowi Pique puściły nerwy. Nie do wiary, co chciał zrobić fotoreporterowi

Hiszpański dziennikarz Jordi Martin miał ostatnio nieprzyjemny incydent z udziałem 36-latka. Mężczyzna twierdzi, że były piłkarz "Dumy Katalonii" chciał go... przejechać. Para przybyła autem do rodziców dziewczyny i wtedy fotoreporter zagadnął sportowca o najnowszą piosenkę Shakiry. Ten w odpowiedzi tylko się uśmiechnął i wszedł do środka.