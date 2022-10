Mundial piłkarski zbliża się wielkimi krokami. W tym roku organizatorem tej prestiżowej imprezy jest Katar. Kraj w którym życie codzienne sporo różni się od tego, do czego przywykliśmy. Różnic kulturowych oraz konsekwencji nieprzestrzegania prawa świadomi są m.in. reprezentanci Anglii. I choć to piłkarze znajdować się będą w centrum uwagi, nie oznacza to, że towarzyszące im w Katarze żony i partnerki znajdować się będą poza prawem.