Żona Roberta Lewandowskiego odtrąbiła sukces! Zgromadziła 5 milionów obserwujących na Instagramie, co jest imponującym wynikiem. Z tej okazji Anna zamieściła okolicznościowy wpis i opublikowała poruszające wideo, w którym prześledzono jej życiowe losy. Są urywki z treningów karate, z camp by Ann, ale także te bardziej prywatne - z mężem i córkami. Udokumentowano ciążę trenerki, chwile po narodzinach Klary i Laury oraz przeprowadzkę z Monachium do Barcelony.