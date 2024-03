Szalona radość po historyczny awansie. Gwiazdor dał popis

Mało kto spodziewał się takiego obrotu spraw. A jednak. We wtorek (26.03) reprezentacja Gruzji zmierzyła się z Grecją w Tbilisi w ramach baraży do mistrzostw Europy 2024. Przez 120 minut gry nie padły żadne gole. Zwycięzca został wyłoniony dopiero po rzutach karnych. Swoją szansę wykorzystali gospodarze , którzy pokonali Greków 4:2 i sprawili kibicom zgromadzonym na trybunach miłą niespodziankę.

Wielka radość w Gruzji. Co za sceny w szatni. Wszystko się udokumentowało

Po ostatnim strzale w konkursie "jedenastek" stadion wręcz oszalał ze szczęścia. I nie ma się co temu dziwić, bowiem reprezentanci Gruzji dokonali wielkiej rzeczy. Drużyna będzie jedynym debiutantem w tegorocznym turnieju ME, który odbędzie się w dniach 14 czerwca - 14 lipca w Niemczech. Gospodarze zadbali o huczną celebrację tego sukcesu, bowiem poza stadionem odpalono fajerwerki, a szczęśliwi fani po wszystkim wkroczyli na murawę, by dzielić się radością z piłkarzami.