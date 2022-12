Wszystkie mecze, jakie reprezentacja Polski rozegrała do tej pory na mundialu w Katarze, odbyły się przy wsparciu niewielkiej, ale głośnej grupy kibiców "Biało-Czerwonych", w tym żony naszego snajpera. Anna Lewandowska przyleciała na mistrzostwa świata na moment przed pierwszym spotkaniem podopiecznych Czesława Michniewicza z Meksykiem. Po pojedynku z Arabią Saudyjską na chwilę wróciła do Barcelony, a później raz jeszcze wsiadła na pokład samolotu lecącego do Dohy , lecz tym razem z córkami obok. Ona, Klara i Laura dopingowały "Lewego" podczas Polska - Argentyna (0:2).