Mamy finał sagi wokół wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Polski . Wolny wakat po Czesławie Michniewiczu objął Fernando Santos . Już wiadomo, że portugalski szkoleniowiec nie pójdzie śladem swojego rodaka, Paula Sousy , i znacznie bardziej osadzi swoje życie wokół kadry "Biało-Czerwonych". Pierwszym istotnym krokiem ku temu będzie zamieszkanie w Warszawie . Na konferencji prasowej 68-latek wyjaśnił, że on i jego żona nie znaleźli jeszcze odpowiedniego lokum w naszej stolicy, ale jest to tylko kwestia czasu. Dodawał, że na ten moment musi wrócić do Portugalii, by podomykać różne sprawy i zobowiązania, a najpewniej w lutym już osiądzie w Polsce.

Planuje również bywać na meczach reprezentantów kadry, by na własne oczy móc zaobserwować ich grę. Zaznaczył, że pojawi się nie tylko na spotkaniach lig zagranicznych (poza granicami Polski grają m.in. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński), ale również na tych w Ekstraklasie. " Od dzisiaj jestem Polakiem , jednym z was. Będziemy ciężko pracować, by dać wiele radości. (...) Przeprowadzam się z rodziną do Warszawy. Mam jeszcze trochę spraw do załatwienia, ale od lutego będę już w Polsce. Chcę poznać ludzi i wasz sposób myślenia. Proszę się przyzwyczaić do tego, że będziecie mnie tu często widywać" - deklarował Santos.