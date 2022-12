Syn Szczęsnego robi furorę w sieci. Marina pochwaliła się wyjątkowym wideo

Marina Łuczenko i Wojciech Szczęsny to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w świecie polskiego futbolu. Piosenkarka i bramkarz reprezentacji Polski powiedzieli sobie sakramentalne "tak" w 2016 roku, a dwa lata później powitali na świecie pierwsze dziecko, synka Liama . Chłopiec choć ma teraz niespełna cztery lata, już zaraził się od rodziców miłością do sportu i muzyki.

Wojciech Szczęsny wraz z pozostałymi reprezentantami Polski rywalizuje obecnie na piłkarskich mistrzostwach świata w Katarze. Jego ukochana choć nie mogła dopingować "Biało-Czerwonych" z trybun w pierwszych spotkaniach z powodu choroby synka , postanowiła jednak przekazać słowa wsparcia ekipie Czesława Michniewicza za pomocą... piosenki "This Is The Moment".