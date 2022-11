Stanowcze oświadczenie księcia Williama. Koniec plotek i niedomówień!

Na Wyspach wciąż głośno jest o księciu Williamie i jego zachowaniu przed mundialem . Tuż przed wylotem reprezentacji Anglii do Kataru wybrał się z wizytą do Harry'ego Kane'a i spółki . Spędził z nimi trochę czasu i osobiście wręczył im piłkarskie koszulki przygotowane specjalnie na mistrzostwa świata . Zagrzewał też piłkarzy do walki o najwyższe cele. "Cały kraj jest z wami, wszyscy wami kibicujemy. Wszystkiego dobrego!" - mówił.

Książę William stara się załagodzić aferę. Odniósł się do reprezentacji Anglii i Walii na mundialu 2022

Choć od udostępnienia komunikatu minęło parę dni, jest on wciąż szeroko komentowany. Głos zabrał Will Hayward, reporter "Wales Online". Wyjawił, że uciął sobie pogawędkę z Williamem, podczas której zapytał go o stosunek do sportowych ekip Walii i Anglii. Książę miał wybrnąć z sytuacji dyplomatycznie. "Powiedział, że popiera jednych i drugich. Bardziej kibicuje Anglii w piłce nożnej, ale Walii w rugby. Kiedy dorastał, Walia nie awansowała na turnieje piłkarskie" - zrelacjonował dziennikarz. I zacytował rozmówcę, który miał dodać: "Dotarcie na mistrzostwa świata to wielka sprawa i będę wspierać Walię w tym procesie".