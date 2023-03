Anna Lewandowska opublikowała zdjęcie z Antonelą Roccuzzo i ruszyła lawina spekulacji. Niektórzy są niemalże pewni, że fotografia i w ogóle znajomość obu pań jest... zapowiedzią powrotu Lionela Messiego do Barcelony. Zbiega się to z najnowszymi doniesieniami mediów na temat Argentyńczyka. Według zagranicznej prasy "Duma Katalonii" miałaby znaleźć sposób na to, by móc sprowadzić go do klubu. "Mówi się, że Barca już złożyła ofertę" - przekonuje "Bild".