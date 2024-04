Skandaliczne zachowanie internautów. Zaatakowali ukochaną znanego piłkarza

Declan Rice to postać doskonale znana fanom futbolu, którzy na bieżąco śledzą poczynania angielskich klubów. 25-latek wiele lat spędził w szeregach zespołu West Ham United, a w ubiegłym roku zdecydował się na transfer do Arsenalu. W życiu zawodowym, podobnie jak w życiu prywatnym, młody piłkarz może liczyć na wsparcie swojej partnerki, Lauren Fryer. Zakochani zaczęli spotykać się jeszcze w czasach szkolnych, kiedy oboje mieli po 17 lat i uczęszczali do tego samego liceum. W 2022 roku para doczekała się pierwszego potomka - synka, któremu nadano imię Jude.

