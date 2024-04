Skandal w Niemczech. Trudno uwierzyć w to, co działo się na trybunach

Poznaliśmy kolejnego półfinalistę Ligi Mistrzów. Borussia Dortmund wygrała drugi rewanżowy mecz z Atletico Madryt 4:2. Na listę strzelców jako pierwszy w tym spotkaniu wpisał się Julian Brandt. Piłkarz po ostatnim gwizdku sędziego podszedł do kibiców. Niespodziewanie na trybunach doszło do skandalu z udziałem sympatyka BVB. Trudno uwierzyć w to, co zrobił mężczyzna.