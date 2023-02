We Francji bardzo głośno o skandalu, do jakiego doszło podczas meczu OGC Nice - LOSC Lille (1:0). Po pewnym czasie na jaw wyszło, że ktoś skorzystał z okazji, by na stadionie Allianz Riviera... nakręcić amatorski film pornograficzny. Sprawę dość szczegółowo opisują dziennikarze "Le Parisien".

"Sceny miały miejsce w toaletach stadionu, podczas spotkania, jeśli wierzyć obrazom transmitowanym w internecie. Wideo przedstawia aktorkę o blond włosach i zakrytej twarzy, która mówi, że rzuciła sobie wyzwanie, by znaleźć 'nieznajomego' do udziału w kręceniu z nią filmu. Ostatecznie 'przekonuje' na stadionie mężczyznę w koszulce OGC Nice (nie wiadomo, czy jest to prawdziwy kibic czy amatorski aktor przebrany za kibica klubu). Idzie z nią do toalety i tam filmują stosunek" - czytamy.

To naraziło nicejski klub na drwiny. W końcu przedstawiciele zdecydowali się stanowczo zareagować.

Podczas meczu Ligue 1 nakręcono... amatorski film pornograficzny. Klub i operator stadionu składają skargę

Po publikacji filmu włodarzom OGC Nice oraz operatorowi obiektu firmie Nice Eco Stadium wcale nie jest do śmiechu. Według informacji BFM Nice Côte d'Azur złożyli oni oficjalną skargę za "za powiązanie wizerunku stadionu z działalnością pornograficzną". Nakręcenie filmu dla dorosłych w toaletach stadionu rozpatrywane jest w kategoriach ciosu wizerunkowego.

Francuskie media przypominają, że z Allianz Riviera dochodziło do innych skandali. We wrześniu ubiegłego roku, przy okazji meczu OGC Nice z FC Koeln w Lidze Konferencji Europy, na trybunach doszło do burd. Były fruwające race i butelki, w ruch poszły też pięści. Wywiązała się regularna bijatyka. Jeden z fanów wypadł z trybuny, inny miał zostać ugodzony nożem. Niechlubne sceny obserwować można było też wcześniej. Sędzia musiał przerwać spotkanie derbowe z Marsylią z powodu awantury między przyjezdnymi piłkarzami a kibicami gospodarzy.

