Skandal na oczach Putina. Nie zdołali tego ocenzurować, poszło w telewizji

Coraz bliżej końca tegorocznego mundialu i ceremonii zamknięcia imprezy. W grze pozostało już niewiele reprezentacji. Z rywalizacji odpadli m.in. Polacy , którzy swoje zmagania na mistrzostwach świata zakończyli na 1/8 finału turnieju. To duży sukces, bowiem od 36 lat "Biało-Czerwonym" nie udawało się przejść przez fazę grupową. I niemała niespodzianka, bowiem niewielu dawało Robertowi Lewandowskiemu i spółce szanse na taki obrót spraw.



Zresztą tegoroczny mundial jest pełen sportowych zaskoczeń i piłkarskich cudów. Jednak nawet niespodziewane rezultaty meczów nie przyćmiewają kontrowersji wokół imprezy. Jeszcze zanim się rozpoczęła, organizacje z całego świata alarmowały w sprawie łamania praw człowieka w Katarze . Na niewiele się to zdało. Zresztą podobnie jak przed czterema laty, kiedy to wiele środowisk zgłaszało poważne wątpliwości co do organizowania mistrzostw świata w Rosji. Podnoszono, że przecież to kraj-agresor, który od (wówczas) czterech lat okupuje tereny ukraińskie. Zbrojna agresja rozpoczęła się w lutym 2014 roku, a eskalacja wojennych działań nastąpiła osiem lat później i trwa do teraz.

Tym bardziej niesmacznie wspomina się obrazki z wielkiej fety, kiedy to mundial otwierał Władimir Putin. Wygłosił nawet oficjalne przemówienie, a to wszystko na stadionie w Łużnikach. Dokładnie tym samym, na którym kilka miesięcy temu dyktator z Kremla celebrował ósmą rocznicę aneksji Krymu. Wcześniej do historii przeszło zwłaszcza jedno wydarzenie z ceremonii otwarcia mistrzostw świata 2018.

Robbie Williams wywołał skandal na mundialu w Rosji. Teraz wystąpi... podczas mistrzostw świata w Katarze

Gwiazdą ceremonii otwarcia mundialu w Rosji był Robbie Williams. Z murawy moskiewskiego stadionu wykonał swoje przeboje: "Angel" w duecie ze śpiewaczką operową Aidą Garifulliną, "Let me entertain you", "Feel" oraz "Rock DJ". Przy ostatnim z hitów wydarzyło się coś zaskakującego. Wokalista zmienił kawałek tekstu i zamiast "But you're making me feel so nice" zaśpiewał: "I did this for free" [zrobiłem to za darmo], a następnie... pokazał środkowy palec. A to wszystko na oczach obecnego na miejscu Władimira Putina. Realizator nie zdążył zareagować i gest zobaczył cały świat.

Część osób sądziła, że był to protest artysty przeciwko polityce i działaniom prezydenta Federacji Rosyjskiej. Trudno jednak spodziewać się, aby była to prawda. Bardziej możliwe jest to, że Williams chciał dać prztyczka w nos krytykom, którzy zarzucali mu, że za ten występ wziął od Putina brudne pieniądze.

Według innej wersji był to sprzeciw Robbiego wobec zakazu gospodarzy, którzy zabronili mu wykonać "Party like a Russian".

Ciekawostką jest, że tamten niespodziewany ruch Williamsa najwyraźniej nie zniechęcił Katarczyków. Zaproponowali mu, aby przyjechał do Kataru i dał występ w trakcie tegorocznych mistrzostw świata. Wokalista zaproszenie przyjął. Jego koncert planowany jest na 8 grudnia. Za akceptację oferty Robbie zbiera krytykę. On sam broni planów przyjazdu na mundial. Podkreśla, że nie akceptuje łamania praw człowieka, ale dochodzi do tego nie tylko w Katarze, więc "hipokryzją" byłoby nie wystąpić w Dosze.

