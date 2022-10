Siostra Ronaldo reaguje na jego zawieszenie. Kontrowersyjne porównanie

Cristiano Ronaldo starał się o transfer do Manchesteru United , by móc występować w Lidze Mistrzów . Niestety, szybko okazało się, że gra w zespole Erika ten Haga nie pozwoli mu spełnić tego marzenia . Portugalczyk liczył, że uda mu się zmienić klub podczas letniego okna transferowego. Lato minęło, a gwiazdor nadal występuje w barwach angielskiego klubu. Robi to jednak bardzo niechętnie.

Wymowny wpis siostry Ronaldo. Tak komentuje sytuację piłkarza

Na decyzję Erika ten Haga zareagowała w mediach społecznościowych Katia Aveiro, siostra piłkarza. Piosenkarka porównała sytuację swojego brata do... ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Przytoczyła nawet cytaty z Biblii. "W Biblii jest werset, który mówi: Ten człowiek został wam wydany przez przemyślany plan Boga, a ty z pomocą niegodziwych, zabijesz go, przybijając go do krzyża" - napisała.