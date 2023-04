Sieramska odsłoniła umięśniony brzuch. Posypały się komplementy. "Bogini"

Arkadiusz Milik przez wiele lat związany był z Jessiką Ziółek . Para była nawet zaręczona, jednak finalnie piłkarz i modelka doszli do wniosku, że nie jest im pisana wspólna przyszłość. Postanowili się więc rozstać. Po jakimś czasie Ziółek związała się z innym piłkarzem, zawodnikiem Znicza Pruszków Miłoszem Mleczko . Milik natomiast długo ukrywał przed kibicami tożsamość swojej nowej partnerki. Dopiero w dzień Świętego Walentego ubiegłego roku gwiazdor reprezentacji Polski udostępnił w mediach społecznościowych zdjęcie, którym oficjalnie potwierdził, że jego serce skradła znana w sieci influencerka Agata Sieramska.

Ukochana Milika znów skradła serca kibiców. Co za fotki!

Agata Sieramska to jedna z tych WAGs piłkarskich, które popularność w mediach zyskały nie dzięki swoim ukochanym, ale dzięki własnym sukcesom w życiu zawodowym. Od jakiegoś czasu kobieta działa bowiem w mediach społecznościowych jako influencerka, ma na swoim koncie współprace z wieloma znanymi markami. Co więcej, podobnie jak Anna Lewandowska, Sieramska zajmuje się promowaniem zdrowego trybu życia online. Co jakiś czas ukochana Arkadiusza Milika organizuje wyzwania fitness, w których udział biorą setki Polaków.