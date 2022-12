Shakira zabrała głos w sprawie skazanego na śmierć piłkarza. Co za słowa!

Wymowny wpis Shakiry przed finałem mundialu w Katarze. Zabrała głos w sprawie irańskiego piłkarza skazanego na śmierć

W międzyczasie w mediach pojawiła się informacja o aresztowaniu byłych gwiazd irańskiego futbolu, w tym m.in. Vorii Ghafouriego . Miał on rzekomo "szerzyć propagandę przeciwko państwu". Nie był to, jak się okazało, jedyny piłkarz, który przyłączył się do antyrządowych protestów. 27 listopada zatrzymano Amira Nasr-Azadaniego. 26-latkowi zarzucono "walkę z Bogiem oraz zdradę państwa" i skazano go na karę śmierci .