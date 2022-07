Shakira wytacza potężne działa przeciw Pique. To jego koniec w Barcelonie?

Wydawało się, że ta para tworzy związek niemal idealny. Tym większy szok wywołała informacja, która obiegła media na początku czerwca. Shakira i Gerard Pique oficjalnie potwierdzili, że nie są już razem . Nie zdradzili powodu rozstania. Spekuluje się, że miał nim być rzekomy romans piłkarza z młodą kelnerką. Według "El Gordo y la Flaca" Kolumbijka miała podejrzewać, że partner ją zdradza, wobec czego wynajęła agencję detektywistyczną , która potwierdziła jej przypuszczenia.

Rozpoczęła się batalia pomiędzy byłymi zakochanymi. Nie mogą dogadać się w sprawie szczegółów opieki nad synami. Wokalistka chce przeprowadzić się z Milanem i Sashą do Miami, ale zawodnik Barcelony nie chce o tym słyszeć. Mówi się, że Shakira próbowała go nawet... "przekupić" . Miała zaproponować mężczyźnie m.in. pieniądze i zakup pięciu biletów lotniczych w pierwszej klasie rocznie. Dzięki temu mógłby odwiedzać synów. Jedyny warunek to zgoda Gerarda na wyjazd chłopców na Florydę.

Wedle hiszpańskiej prasy ta oferta nie spodobała się Pique. I się zaczęło...

Jak właśnie donosi hiszpański portal "Informalia", piłkarz nie ma zamiaru zgodzić się na przeprowadzkę synów i deklaruje, że nie zmieni stanowiska w tej sprawie. Shakira miała więc zdecydować się na wytoczenie ciężkich dział i - po poradzie prawników - obranie nowej linii argumentacyjnej.

Prawnicy zalecili jej argumentować, że wytworzyła się 'presja medialna, jaką odczuwają dzieci i ona sama od czasu, gdy separacja została upubliczniona'. Shakira chce pokazać, że z powodu piłkarza Barcelony, którego uważa za jedynego odpowiedzialnego za separację, jego dzieci straciły jakość życia w wyniku zainteresowania mediów - czytamy.

Według wokalistki "dzieci już nie mogą swobodnie poruszać się po Barcelonie", a pod ich domem bezustannie koczują paparazzi. Doszło do tego, że konieczna była interwencja. Gdy jeden z reporterów próbował nagrać rodzinę telefonem komórkowym, była partnerka Pique zirytowała się i go upomniała.

Kobieta twierdzi, że jej wyprowadzka z synami do Miami może rozwiązać problem. "To idealne miasto, by pozostać niezauważonym i z dala od prasy. Ich dzieci mogłyby tam wieść spokojniejsze życie. Mają tam też wspaniałych przyjaciół. I właśnie tego chce, aby ta separacja nie zaszkodziła chłopcom" - opowiada informator.

Przedstawiono również racje gracza Barcelony. Pieniądze, jakie miałby przeznaczyć na podróże na Florydę, nie są dla niego żadnym problemem. Rzecz w tym, że taki lot trwa wiele godzin w jedną stronę, a Pique w ciągu sezonu nie ma za bardzo czasu na dłuższe wyjazdy. Przeprowadzka Sashy i Milana tak daleko od domu w praktyce oznaczałaby zatem, że widywałby ich bardzo rzadko.

Pique nie pozwala swoim dzieciom na opuszczenie Hiszpanii, a konkretnie na wyjazd do Miami, gdzie musiałby odbywać 9-godzinny lot. To uniemożliwiłoby mu regularne kontakty z nimi, ponieważ piłkarz w trakcie sezonu rzadko ma dwa dni wolnego i nie jest w stanie podróżować, aby zobaczyć synów - tłumaczy dobrze poinformowana osoba.

Tymczasem w Hiszpanii coraz głośniej mówi się o tym, że trener Barcelony Xavi Hernandez nie widzi dla Gerarda miejsca w swojej drużynie. Niechęć miała wzmóc osobista sytuacja piłkarza, która ma rozpraszać mężczyznę i nie pozwalać mu w pełni skupić się na treningach oraz grze. Szkoleniowiec "Dumy Katalonii" nawet nie skorzystał z jego usług podczas ostatniego meczu z Interem Miami.

Co więcej, wspomina się również, że obrońca mógłby zasilić szeregi właśnie amerykańskiego klubu, któremu szefuje David Beckham. To po części rozwiązałoby kłopoty rodzinne, bowiem Shakira mogłaby zamieszkać z synami na Florydzie, a Pique miałby szansę bez problemów widywać się z chłopcami.

Zdjęcie Gerard Pique / AFP