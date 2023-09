Shakira wysunęła ciężkie działa. Publicznie uderza w ojca Gerarda Pique

Po rozstaniu z Shakirą Pique szybko ułożył sobie życie u boku 24-letniej kochanki Clary Chii Marti , co wyraźnie rozwścieczyło piosenkarkę. Kobieta wydawała kilka utworów, w których opowiedziała swoim fanom o złamanym sercu, przy okazji wbijając szpilę byłemu kochankowi.

Sprawy uspokoiły się jednak nieco, kiedy Shakira otrzymała prawo do opieki nad synami jej i Gerarda Pique i wraz z chłopcami przeprowadziła się z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych. Wówczas kobieta nawiązała bliższą relację z legendarnym kierowcą Formuły 1, Lewisem Hamiltonem , a media nieustannie spekulują teraz, że tę dwójkę łączy coś więcej, niż tylko przyjaźń.

Shakira wydawała nową piosenkę. To już kolejny cios w Pique i jego rodzinę

Brytyjski gwiazdor "królowej motorsportu", jak się okazuje, nie jest w stanie sprawić, że Shakira od tak zapomni o zdradzie Gerarda Pique. 20 września światło dzienne ujrzała nowa piosenka kolumbijskiej artystki pod tytułem "El jefe" , co w tłumaczeniu na język hiszpański oznacza "szefowa" . Jak się okazuje, właśnie taki przydomek Shakira otrzymała niegdyś od przyjaciół Pique, którzy za nią nie przepadali. Hiszpańskie media od razu domyśliły się więc, że będzie to kolejny hit o rozstaniu z piłkarzem.

Uwagę zwracają dwa wersy, w których Shakira odniosła się do wydarzeń w ostatnich kilkunastu miesięcy. Kobieta śpiewa w swoim utworze słowa "Lili Melgar, ta piosenka jest dla ciebie, nie zapłacili ci odszkodowania", nawiązując do byłej niani Sashy i Milana, która doniosła piosenkarce o zdradach Gerarda Pique. Piłkarz w odwecie miał zwolnić kobietę i nie zapłacić jej należnych pieniędzy. To jednak nie koniec. W kolejnym fragmencie gwiazda muzyki latynoamerykańskiej posuwa się jeszcze dalej i... uderza w ojca Gerarda Pique.