Shakira utrudnia Pique kontakt z dziećmi? Kolejny spór między ekskochankami

Associated Press / © 2023 Associated Press

Piłkarze Manchesteru City świętują zdobycie "potrójnej korony". WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Shakira znów powiedziała "nie" Gerardowi Pique. Chodzi o opiekę nad dziećmi

Niestety, choć w teorii decyzja sądu wydała się sprawiedliwa dla obojga rodziców, w praktyce nie wygląda to najlepiej, jeśli chodzi o byłego piłkarza. Jego była partnerka mocno utrudnia mu bowiem kontakt z pociechami. Najpierw problemy pojawiły się po tym, jak Hiszpan po raz pierwszy poleciał odwiedzić swoich synów w Miami. Kiedy bowiem 36-latek dotarł do Stanów Zjednoczonych okazało się, że jego wizyta potrwa o kilka dni krócej, niż zaplanowano. Wówczas gwiazdor futbolu miał wdać się w dyskusję z byłą partnerką, która zakończyła się bójką z bratem Shakiry . Teraz gwiazda muzyki latynoamerykańskiej po raz kolejny powiedziała "nie" Gerardowi Pique.

Jak informuje Lorenza Vasquez, brat byłego gwiazdora klubu FC Barcelona Marc Pique planuje stanąć na ślubnym kobiercu ze swoją ukochaną 23 czerwca 2023 roku. Z tej okazji Gerard Pique poprosił Shakirę, by ich synowie mogli zostać kilka dni dłużej w Katalonii, by wziąć udział w rodzinnej imprezie. Wcześniej ustalono bowiem, że Sasha i Milan będą przebywali pod opieką ojca w Hiszpanii do 19 czerwca. Artystka nie wyraziła jednak na to zgody. Zagraniczne media podejrzewają, że 46-latka nie zgodziła się na prośbę byłego ukochanego, ponieważ nie chce, by jej dzieci przebywały w towarzystwie nowej partnerki Pique.