Shakira spędziła święta z synami w Dubaju. Wcześniej pokłóciła się z Pique

Rozstanie Shakiry i Gerarda Pique mocno wstrząsnęło całym światem. Przez ostatnie lata piłkarz i piosenkarka uchodzili za przykład pary idealnej . Jak się jednak okazało, uczucie łączące tę dwójkę wygasło. Kolumbijka przyłapała bowiem ukochanego na zdradzie ze znacznie młodszą kobietą. Dziennikarze szybko ustalili tożsamość nowej partnerki Pique. Była to 23-letnia Clara Chia Marti . Młoda studentka i początkująca modelka nie wytrzymała jednak bycia obserwowaną przez fotoreporterów i kibiców. Finalnie, według hiszpańskich mediów, to właśnie ona zakończyła dość krótki związek z Pique.

Zarówno były gwiazdor FC Barcelony , jak i gwiazda muzyki nie mogli poradzić sobie z zakończeniem wieloletniego związku. Kolejne problemy pojawiły się podczas ustalenia, które z nich przejmie opiekę nad dziećmi . Para nie mogła dojść w tej kwestii do porozumienia i finalnie postanowiła rozstrzygnąć tę kwestię w sądzie . Ostatecznie to Shakira objęła opiekę nad synami , Pique natomiast otrzymał pozwolenie na regularne widywanie się z chłopcami .

Shakira z synami na pustyni. "W poszukiwaniu spokoju"

Święta Bożego Narodzenia Milan i Sasha spędzili z mamą w Dubaju. Kobieta zadbała o to, by były to dla chłopców niezapomniane święta. 45-latka pochwaliła się rodzinnymi fotkami w mediach społecznościowych. Wymowny opis daje do myślenia.