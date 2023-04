Shakira rozpoczyna nowe życie. Zamieszka z synami w luksusowej willi

Shakira i Gerard Pique w czerwcu 2022 roku zaskoczyli kibicom wieścią o zakończeniu związku. Para postanowiła rozstać się po 12 latach wspólnego życia po tym, jak piosenkarka dowiedziała się o romansie piłkarza z 23-letnią Clarą Chią Marti. Byli kochankowie długo nie mogli dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi. W końcu sprawa trafiła do sądu. Po długiej i wyczerpującej batalii postanowiono, że Sasha i Milan wychowywać się będą z matką. Kolumbijska artystka dostała pozwolenie na przeprowadzkę wraz z synami do Miami.