Shakira pochwaliła się fotką z przyjacielem. Natychmiastowa reakcja kibiców

W kolejnych miesiącach Shakira opublikowała dwie piosenki, w których opowiedziała o swoich relacjach z Pique . Ostatni utwór wydany przez gwiazdę muzyki latynoamerykańskiej szybko stał się hitem w sieci i do tej pory podbija listy przebojów na całym świecie. " BZRP Music Sessions #53" w którym Shakira bezpośrednio uderzyła w Pique i jego dziewczynę mocno podzieliła kibiców - jedni od razu opowiedzieli się po stronie 45-latki i przesyłali jej słowa wsparcia, inni natomiast skrytykowali jej zachowanie i otwarcie przyznali, że ostatnio wydana piosenka była już przegięciem. Kobieta jednak nie zraziła się i po raz kolejny wybrała się do studia .

Shakira w studiu nagraniowym. Szykuje się kolejny hit o Pique?

We wtorkowy wieczór na profilu Shakiry na Instagramie pojawił się nowy wpis. Jak się okazało, piosenkarka opublikowała w sieci nieco niewyraźną fotkę ze studia nagraniowego, do której zapozowała wraz z bliskim przyjacielem i wybitnym amerykańskim producentem, Luisem Fernando Ochoą .

Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem 45-latki zaroiło się od komentarzy. Pojawiły się również zabawne nawiązania do ostatniej piosenki Shakiry. "Shakira i Luis Fernando Ochoa. Nic nie może pójść źle", "Kochana, ale zrobiłaś to zdjęcie kalkulatorem Casio", "Jesteśmy gotowi na kolejny hit", "Trochę rozmazane, nie widać wyraźnie (hiszp. Un poco borroso, no se ve clara-mente)" - można wyczytać wśród komentarzy.