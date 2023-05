Shakira nawiązała wyjątkową współpracę. Nagrała piosenkę z synami

Nic co piękne nie trwa jednak wiecznie. W ubiegłym roku były zawodnik Barcelony i gwiazda muzyki latynoamerykańskiej poinformowali, że po 12 latach związku postanowili się rozstać. Informacja ta mocno wstrząsnęła zarówno kibicami, jak i przedstawicielami mediów. Jak się okazało, kolumbijska gwiazda dowiedziała się o romansie ukochanego ze znacznie młodszą kobietą.

Shakira i Pique szybko rozwiązali sprawy związane z podziałem majątku, długo jednak nie mogli dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi. W końcu sprawa trafiła do sądu, gdzie zdecydowano, że pierwsze skrzypce w życiu Milana i Sashy odegra ich matka. Kolumbijka dostała nawet pozwolenie na przeprowadzkę z pociechami do Miami.