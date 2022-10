Kolumbijska artystka wrzuciła do sieci klip z nową piosenką, która w swoim przekazie nawiązuje do jej relacji z byłym już partnerem Gerardem Pique. Do filmiku na Instagramie Shakira dodała również krótki opis: "Nigdy nic nie powiedziałam, ale to mnie bolało. Wiedziałam, że tak się stanie". Samo wideo może zaskoczyć, a wręcz zszokować...