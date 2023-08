Shakira i Pique zakopali topór wojenny? Hiszpanie informują o przełomie

Shakira i Gerard Pique przez 12 lat uchodzili za jedną z najgorętszych par showbiznesu. Historia ich relacji wyglądała niczym scenariusz typowej komedii romantycznej - Kolumbijka i Hiszpan poznali się bowiem na planie teledysku do mundialowego przeboju artystki - "Waka Waka (This Time for Africa)". Od tamtej pory byli nierozłączni. Niestety, nic co piękne nie trwa wiecznie. Były już piłkarz FC Barcelona i gwiazda muzyki latynoamerykańskiej w czerwcu ubiegłego roku poinformowali kibiców o zakończeniu swojego związku za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Z początku fani Pique i Shakiry mieli nadzieję, że ich idole jeszcze do siebie wrócą, wkrótce potem wyszło jednak na jaw, że gwiazdor futbolu zdradzał swoją partnerkę ze znacznie młodszą kobietą. Dziennikarzom udało się ustalić, że serce Hiszpana skradła jedna z pracownik jego firmy “Kosmos", 23-letnia studentka Clara Chia Marti. Wówczas stało się jasne, że Shakira po otrzymaniu tak bolesnego ciosu nie przyjmie już Gerarda Pique pod swój dach.

Shakira i Pique w końcu doszli do porozumienia? Media nie mają wątpliwości

Choć od tamtej pory kochankowie raczej nie pałali do siebie miłością, przez długi czas zmuszeni byli regularnie się widywać. Wszystko ze względu na ich pociechy - synów Sashę i Milana. Po rozstaniu Shakira i Pique nie mogli bowiem dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi, ostatecznie sprawa ta trafiła do sądu.

Po wielu miesiącach batalii prawnej to piosenkarka miała więcej powodów do radości. Nie dość, że 46-latka otrzymała prawo do opieki nad dziećmi , to na dodatek umożliwiono jej przeprowadzkę z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych wraz z synami. Pique natomiast dostał przyzwolenie na regularne odwiedzanie swoich potomków.

Wydawać by się mogło, że dzięki pomocy sądu Shakira i Gerard Pique wreszcie doszli do porozumienia. Nic bardziej mylnego. Media na całym świecie mocno rozpisywały się o coraz to bardziej napiętych relacjach pomiędzy artystką i byłym piłkarzem. 46-latka miała bowiem utrudniać byłemu kochankowi kontakty z dziećmi. Ten natomiast odpłacał się, nie przestrzegając warunków ich umowy.

Po ponad roku para doszła jednak do wniosku, że ze względu na dobro dzieci nie powinni oni stale się kłócić. Jak podaje hiszpański portal "Vanitatis", Shakira i Pique starają się ukrywać wzajemną niechęć i nie robić sobie problemów.

Wywiązują się z umowy separacyjnej, bez dyskusji i problemów ~ przekazała dziennikarzom portalu osoba z otoczenia Shakiry.

