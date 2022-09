W ostatnich miesiącach o Gerardzie Pique jest bardzo głośno, lecz wcale nie z powodów czysto sportowych. Co prawda często zauważa się, że nie prezentuje szczytowej formy i mówi się, że jest na wylocie z Barcelony, ale jeszcze więcej miejsca hiszpańska prasa poświęca jego życiu osobistemu. W czerwcu na jaw wyszło, że piłkarz rozstał się z wieloletnią partnerką i rozwija miłosną relację z nową kobietą.

Sami zainteresowani długo milczeli na temat rozstania. To zmieniło się niedawno. Shakira udzieliła wywiadu , w którym zdradziła, jak wielkim ciosem było dla niej rozejście się z Pique. "Bardzo trudno jest o tym mówić po raz pierwszy. Starałam się zachować ciszę medialną. To było wszystko niewiarygodnie trudne nie tylko dla mnie, ale i dla moich synów" - opowiadała w "Elle". Dodała, że ostatni czas był dla niej "trudny i mroczny".

Ona i Gerard wciąż nie mogą znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania dotyczącego opieki nad synami. Wokalistka chciałaby zamieszkać z nimi w Miami, lecz piłkarz nie chce się na to zgodzić. Według magazynu "Hola" wciąż dochodzi do spotkań między prawnikami obojga, ale bez większych przełomów. Ostatnie mediacje odbyły się 27 września.

Dziennikarze gazety "La Vanguardia" dotarli do szczegółów. Ich zdaniem dobrą wiadomością jest to, że negocjacje nie zostały całkowicie zerwane, mimo że nie osiągnięto porozumienia. Intencją jest nadal, aby sędzia nie musiał decydować, kto zajmie się dziećmi. Shakira i Pique chcą ustalić to między sobą.

Dobro Milana i Sashy jest dla nich priorytetem. Świadczą o tym również ostatnie wydarzenia.

Shakira i Pique ostro się kłócili? Wyciekły do mediów niepokojące obrazki

Gerard Pique i Shakira na meczu syna. Do sieci trafiły ich zdjęcia

"Shakira i Pique znów widziani razem" - obwieszcza "Mundo Deportivo". O co chodzi? Okazuje się, że wokalistka i piłkarz spotkali się ostatnio na meczu w baseball, w którym to grał ich 9-letni syn. "Byli przy boisku przez całe spotkanie. Geradowi towarzyszyli jego rodzice. Nie było za to nowej partnerki" - czytamy.

"El Gordo y la Flaca" dodaje, że oboje dużo rozmawiali z fanami i robili sobie z nimi wspólne zdjęcia.

Fotografie, na których widać Shakirę i Gerarda Pique w tym samym miejscu i o tym samym czasie, obiegły sieć. Ich autorem jest znany paparazzi, Jordi Martin. W Hiszpanii bryluje jako ekspert od związku artystki i gracza Barcelony. Od 12 lat śledzi ich losy i - jak sam przekonuje - dysponuje ważnymi informacjami. "Gerardzie Pique, zdemaskuję cię. Powiem całemu światu, jak doszło do wielkiej zdrady. Do Shakiry wysłałem już dowody, kiedy, jak i gdzie ją zdradzałeś" - groził w jednym z wpisów na Twitterze .

Shakira wdała się w sensacyjny romans?! Wychodzą rewelacje sprzed lat