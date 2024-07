Shakira wystąpiła podczas finału Copa America. Ze względu na jej występ wydłużono przerwę

Gwiazda muzyki latynoamerykańskiej dała prawdziwe show w przerwie starcia Argentyna - Kolumbia. Jej występ trwał bowiem siedem minut, a podczas niego artystka zaśpiewała swoje wielkie hity - "Hips Don’t Lie", "Te Felicito", "TQG" i "Punteria". Wrażenie robiła także scenografia - oprócz głównej sceny, na której piosenkarka występowała wraz z tancerkami, na murawie stadionu zobaczyć można było m.in. dwa duże wilki, prawdopodobnie nawiązujące do przeboju "She Wolf".

Jeszcze przed występem udział Shakiry wzbudził wiele skrajnych emocji wśród kibiców . Przekazano bowiem, że finałowy mecz potrwa dłużej, niż pierwotnie planowano. Wszystko ze względu na występ Shakiry na murawie Hard Rock Stadium. Przerwa pomiędzy pierwszą a drugą połową rywalizacji, która zazwyczaj trwa 15 minut, tym razem wydłużona została do 25 minut. Taka kolej rzeczy nie spodobała się nie tylko kibicom, ale również selekcjonerowi kadry z Kolumbii, a więc ojczyzny artystki.

"Zasady zmieniają się dla obu drużyn, więc nie mogę powiedzieć, że to komuś sprzyja. Wolałbym jednak, żeby było tak, jak zwykle. Kiedy w jednym z poprzednich meczów wyszliśmy na boisko po 16 minutach, to zostaliśmy ukarani. Teraz będziemy czekać 25 minut, zawodnicy mogą mieć problem z rozgrzewką. To jednak dotyczy obu drużyn" - przyznał na przedmeczowej konferencji prasowej Nestor Lorenzo.