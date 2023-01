W ostatnich miesiącach wiele mówiło się o miłosnych rozterkach Shakiry i Gerarda Pique. Po kilkunastu latach związku para postanowiła się rozstać. Wtedy też zaczęła się walka piosenkarki i piłkarza o opiekę nad dziećmi. Sąd postanowił finalnie, że to Kolumbijka będzie miała prawo do wychowania synów Sashy i Milana. Gwiazda muzyki planowała przeprowadzić się z chłopcami do Miami. Według najnowszych doniesień, Shakira będzie jednak musiała przełożyć wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Ujawniono powód, dla którego 45-latka na ten moment nie opuści Hiszpanii.