Sfrustrowana partnerka Cristiano Ronaldo na meczu. Wideo daje do myślenia

Nieobecność Cristiano Ronaldo w podstawowym składzie na mecz Portugalia - Szwajcaria w 1/8 finału mistrzostw świata mocno rozczarowała jego partnerkę. Fotoreporterzy uchwycili niezadowoloną, sfrustrowaną minę Georginy Rodriguez na trybunach. Zresztą ona sama nie ukrywa, że decyzja selekcjonera Santosa to dla niej gorzka pigułka. We wpisie w mediach społecznościowych zwróciła się do ukochanego i opublikowała dające do myślenia wideo.