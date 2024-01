Serce "najpiękniejszej piłkarki świata" jest już zajęte. Zdjęcia dowodem

Alisha Lehmann i Douglas Luiz wrócili do siebie

Douglas Luiz swoją karierę piłkarską rozpoczął w ojczystym klubie Vasco da Gama. W 2017 roku brazylijski pomocnik przeniósł się za ocean i podpisał kontrakt z angielskim klubem Manchester City. W barwach “The Citizens", warto zaznaczyć, nie rozegrał jednak ani jednego spotkania. Tuż po transferze został on bowiem wypożyczony do Girony. W 2019 roku 25-latek wrócił do Anglii. Zamiast do ekipy Pepa Guardioli trafił on jednak do Aston Villi, w której występuje po dzień dzisiejszy.